中評鏡頭：台客瘋出境　桃園機場清晨如早市

清晨5點多，到桃園機場搭早班機的旅客排隊等待到航空公司櫃台報到，這已非假日才有的現象，而是每天。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月3日電（記者 盧誠輝）台“觀光署”日前公布，2025年台旅客出境旅遊人次高達1894萬4436人次，較2024年成長12.43%，創歷史新高；2025年來台旅客則有857萬4547人次，較2024年成長9%。觀光人次逆差為1036萬9889人次，觀光產值逆差推估為新台幣7009億8290萬元。但台灣旅客卻完全不甩觀光逆差，一早就塞滿桃園機場出境大廳。



中評社2日清晨約5時許到桃園機場第二航廈出境大廳採訪，整個大廳人潮洶湧，宛如菜場的早市，不論是報到櫃台或自助託運行李櫃台都擠滿排隊人潮，讓各航空公司的地勤人員忙得不可開交，顯示台旅客瘋出境旅遊真的超夯，尤其是去年底政府又普發現金1萬元，讓台旅客都搶著出境旅遊。



根據台“觀光署”最新統計資料顯示，台旅客最熱門的旅遊地仍是日本，其次是大陸，港澳則排名第3。至於來台旅客方面，以日本旅客來台最多，其次是港澳旅客，韓國旅客則排名第3。



台“觀光署”指出，2025年出入境人次差距，主要受到匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬等影響，導致日本、中國大陸、港澳等市場差距逐步擴大，且台灣觀光市場自1990年起均為出境大於入境。



對此，國民黨籍“立法委員”洪孟楷日前曾痛批，台觀光逆差首次突破千萬人次、金額高達7千億元，這樣的“紀錄”，沒人想要。洪強調，他去年在“立法院”質詢時就曾提醒“觀光署”不要粉飾太平，讓不知情的人誤以為台灣是觀光大順差，沒想到去年不論觀光逆差人次或金額都創歷史新高，不知道政府還要粉飾太平到什麼時候？