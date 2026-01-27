李鴻源：盼國共智庫交流讓兩岸邁向和平

“國政基金會”副董事長李鴻源。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月3日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。隨行的“國政基金會”副董事長李鴻源接受中評社訪問表示，他希望這只是一個開始，未來能透過國共智庫交流重啟，共同搭建兩岸的務實對話平台，讓兩岸能慢慢往和平的道路前進。



李鴻源，美國愛荷華大學土木暨環境工程系博士，中國國民黨籍，曾加入過親民黨。歷任台灣省政府水利處長、台北縣副縣長、“行政院公共工程委員會主委”、“內政部長”，現為台灣大學水工試驗所執行顧問、“國政基金會”副董事長。



李鴻源強調，這次國共智庫交流論壇的重啟，只是個開始，未來他希望能夠過兩岸經常性的往來，共同搭建起兩岸的務實對話平台，只談專業，不講政治，未來不管是各行各業，都能夠針對自己的專業去跟大陸進行交流，也期盼未來大家都能好好在這個平台上有所發揮。



他透露，自己過去就經常往來兩岸，尤其是跟大陸水利相關部門，近20多年來都有很緊密的互動，因為包括水利和ESG（環境保護、社會責任與公司治理）等都是他的專業，也一直跟大陸相關單位有很密切的交流，所以他相當開心這次國共智庫交流論壇能夠重啟，讓更多專家學者都能一起加入這個平台。



李鴻源認為，過去兩岸都一直陷在政治的泥潦裡面，就算真的想談事情也談不出個所以然來，因此他才會希望大家都能夠務實一點來談事情並解決問題，看看台灣和大陸各自有什麼問題是可以互相幫忙的？又有哪些強項是可以互補的？這些衹有透過兩岸務實的交流，才能夠互相瞭解。



李鴻源指出，未來兩岸專家學者可以透過經常性的互訪來增進彼此的瞭解，這樣才有辦法能夠共同去面對人類未來的挑戰，他相信透過這樣持續性的交流，兩岸的經濟一定能夠熱絡起來，也能讓台灣民眾賺到錢，營造雙贏的機制，這才是他認為此行最重要的目的。