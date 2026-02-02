李彥秀：國共智庫交流能遏制綠營“反中牌”

藍委李彥秀認為國共智庫交流能成為兩岸溝通橋樑。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。對此，國民黨籍“立委”李彥秀向中評社表示，今年正逢前主席連戰的和平破冰之旅20週年，以及國共論壇10年後重新啟動智庫交流的重大歷史時刻，國共智庫論壇可以成為兩岸政策溝通最重要的橋樑，緩和兩岸緊張的局勢，更能讓民進黨刻意炒作的“反中牌”受到遏制。



蕭旭岑2日上午率團啟程訪陸，包括：國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明、“國政基金會”副董事長李鴻源等40位專家學者都一起隨行。此次論壇將以觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展等議題進行討論。



李彥秀對此向中評社表示，在時間點上有兩個特殊意義，而在意義上也則有三個重大影響。



首先，李彥秀說，兩岸經過長期的敵對狀態，1992年“兩會協商”確立“擱置爭議、務實協商”的默契（也就是九二共識），對台灣而言，在一中各表的精神下，深化兩岸的民間與準官方交流；2000年首次政黨輪替，在朝小野大的情況下，當時的陳水扁向深綠抱團取暖，政策上以不斷“去中化”激化內部對立以及“仇中”心態。



李彥秀表示，2005年連戰在“抗中”的政治逆風下，力排眾議率領國民黨代表團赴陸啟動“和平之旅”（媒體稱為破冰之旅），不僅成功讓大陸接受“九二共識”，成為馬英九後續執政八年兩岸空前和平的基石外，更發揮“沉默螺旋”中的“中堅分子”因素，讓台灣追求兩岸和平穩定發展的聲音，逆轉成社會的主流。



李彥秀強調，20年前的破冰之旅，鄭麗文當時擔任國民黨文傳會主委也隨團出訪，見證此一歷史時刻，目前看起來此段經歷對鄭來說非常重要。