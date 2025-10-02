楊永明：兩岸長期缺乏溝通管道不是好事

國民黨政策會副執行長楊永明。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月3日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席蕭旭岑2日上午率團啟程訪問大陸，3日將在北京出席由國共雙方智庫所舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。隨行的國民黨政策會副執行長、台灣大學政治學系兼任教授楊永明向中評社表示，兩岸長期缺乏溝通管道不是好事，所以這次國共智庫交流能夠重啟，對兩岸都是好事。



楊永明，美國維吉尼亞大學國際法與國際組織博士，曾任國際關係學會秘書長、“行政院新聞局長”、台灣“國安會”副秘書長、台灣大學政治學系教授，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、台灣大學政治系兼任教授、國民黨政策會副執行長。



楊永明強調，兩岸的對話交流不應該僅侷限在政治層面，而是包括各個層面都應該要有溝通管道，這雖然是大家都很容易理解的事情，但卻真的有好長一段時間沒有兩岸的溝通管道了。兩岸長期缺乏溝通管道並不是好事情，因此他希望透過這次國共智庫交流的重啟，能讓兩岸溝通管道重新建立。



他提到，國共智庫交流已經睽違9年沒有舉辦了，等了好久終於才有這次機會，因為他是國民黨智庫的董事，所以國共智庫交流能夠重啟，他當然必須參與，也很開心能躬逢其盛，希望透過這次機會，能開啟兩岸未來在各個層面都有更近一步的交流與對話。



楊永明說，這次國共智庫交流都是以實質政策性議題為主，看哪些是對兩岸人民比較有實質影響性的議題，這從那裡開始談起，他希望此行能夠成為重新建立兩岸溝通管道的起點，也應是此次國共智庫交流的主軸，期盼兩岸能夠透過這個平台持續加強彼此的互信與合作。



楊永明認為，兩岸的交流與對話當然是多多益善，不管是政治層面或其他各個層面，因為衹有透過交流對話才能增進彼此的認識與互信，多增加溝通也才能減少不可預測因素為兩岸所帶來的影響，這樣才有助於兩岸關係的穩定發展。