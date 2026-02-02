黃奎博：中等強權接續訪華　各國隨人顧性命

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月3日電（記者 鄭羿菲）針對加拿大、英國政要近期接續訪華，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，加拿大、英國過去確實與中國的關係長期不好，還不能說是因美國總統特朗一連串政策而選邊站，但在現實主義被視為國際政治遊戲規則的最高準則情況下，美國看起來並不是一個非常可靠的盟邦領導國，各國只好“隨人顧性命”(閩南語：各自保命)。



黃奎博說，加拿大、英國政要訪華，不會因此就向中國投懷送抱，都是作為與美國談判的籌碼，而中國也能接受，這有助於改善彼此的雙邊關係。可預見的是，未來這幾年的中等強權外交可能會更加頻繁，以利維護自身國家利益。



加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前倡議“中等強國新道路”，呼籲具備一定實力的國家不應在中美對抗中被迫選邊，而應尋求符合自身利益的獨立路線。此外，自今年1月起，韓國、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、烏拉圭等國政要接續訪華，英國首相施凱爾也在1月28日至31日訪中。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部）、台灣民主基金會董事及副執行長，現為政治大學外交學系教授、對外關係協會秘書長、啟思民本基金會董事執行長。



黃奎博向中評社表示，特朗普上任後一連串關稅措施、向委內瑞拉動武、放話要入侵格陵蘭等動作，代表美國在二次大戰後建立的國際秩序雖還沒死，但已進入加護病房，不僅超級強權可以肆意退出或另立國際遊戲規則，其他有本錢在某些特定議題領域這麼做的國家恐怕也將如此。



黃奎博說，無論是國際法還是普遍規則，都只是強權國家行事的參考，並非制約條件，國際組織與制度的效用開始衰弱，大型強權間的政治協商甚至密室協商將再引領風騷，基於西方價值而來的民主、人權、平等等定義將重新改寫。自然會引起中等強權（middle powers）國家的擔憂。

