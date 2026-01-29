中評關注：賴連任路蕭美琴、陳其邁虎視眈眈

《新頭殼》新聞網站2日公佈一份最新高雄市長民調，陳其邁的施政滿意度超過賴清德。（《新頭殼》提供） 中評社台北2月3日電（記者 黃筱筠）媒體《新頭殼》新聞網站2日公佈一份最新高雄市長民調，除了對藍綠參選人進行民調外，另一焦點是對現任高雄市長陳其邁與賴清德進行施政滿意度調查，陳滿意度75.5%遠遠高於賴53.7%；加上賴副手蕭美琴與陳其邁在高雄共同掛看板，助選非新系議員初選，兩人都是親近蔡英文，高調培養英系政治實力，對賴清德連任造成極大威脅。



除了蕭美琴、陳其邁在政治第一線助選非新系基層政治人物，厚植地方實力外，蔡英文也沒閒著。蔡日前就在臉書上傳她在苗栗縣的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪她任內推動“浪漫台三線”的“樟之細路”，她並感謝苗栗年輕議員陳品安跟她一起爬山。



陳品安已被民進黨提名參選苗栗縣長，蔡英文爬山不忘拉抬提名人，頗有輔選之意。而陳品安以無黨籍身份，當選兩屆苗栗縣議員，曾任苗栗縣長參選人徐定禎競選總部發言人，在民進黨並非出身特定派系。賴清德為了吸引年輕選票，提名1984年生的陳品安代表民進黨參選苗栗縣長，將對上國民黨將提名的現任苗栗縣長鍾東錦。



蔡英文以爬山行程輔選陳品安，也有拉攏之意，培養自己的政治勢力。蔡英文臉書以及網路社群最近非常活絡，除了是拉抬黨內初選英系基層實力，保持政治熱度也能在縣市長、縣市議員選舉時站台，同樣是在黨內維持派系勢力，只要在黨內沒實力，就沒有話語權，未來想要爭取任何職位，難以獲得賴清德或是黨內新系的同意。



高雄市長初選獲得英系力挺的綠委邱議瑩，雖初選輸給賴清德力挺的新潮流、菊系“立委”賴瑞隆，但邱議瑩近期仍陸續促成蕭美琴、陳其邁共同推薦綠議員鄭孟洳、要參選議員的張以理、林浤澤的同框看板，總共已有3面陸續上架。

