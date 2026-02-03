賴瑞隆僅贏柯志恩11%　藍青年示警換將危機

針對高雄市長選情的議題，前國民黨發言人楊智伃在臉書發文表示看法。（照：楊智伃臉書） 中評社台北2月3日電／2026高雄市長選舉，中國國民黨“立委”柯志恩將與民進黨“立委”賴瑞隆對決。針對最新民調顯示賴以43.9%支持度領先柯的32.3%，差距僅11.6%。國民黨前發言人楊智伃表示，賴在同家民調中，前後大跌近20個百分點，認為若繼續操作民調，試圖左右選情，只會在未來被自己反噬，且不只內部分裂，甚至還會浮現真正的“換將危機”。



根據《新頭殼》（Newtalk）2日公布委託山水民意研究公司於今年1月底進行的民調結果，在“若年底市長選舉由賴瑞隆對上柯志恩，最希望誰來擔任市長”的提問中，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%，另有23.8%受訪者尚未表態。



對此，楊智伃2日在臉書指出，1月13日做完民進黨高雄市長初選民調時，賴瑞隆被包裝成“大幅領先”，領先30%，結果同一家民調公司“山水民調”，在1月29日至30日再做一次，賴瑞隆卻只剩下領先11%，短短半個月，同一家民調暴跌將近20個百分點。



楊智伃表示，會出現這個現象，並不是對手突然變強，而是綠營內部自己編織的民調神話，徹底破滅，民調失真、數字灌水，一旦提名確定，支持度立刻現形；楊強調，結果如何，大家都看在眼裡，民調可以騙一時，騙不了一世，大選終究要回到真實民意。



楊智伃認為，在高雄，綠營內部的暗潮早就洶湧，賴瑞隆如今不只選情亮紅燈，若還繼續操作民調、試圖左右選情，只會在未來被自己反噬，接下來，恐怕不只是內部分裂，甚至還會浮現真正的“換將危機”，到時候若輸掉高雄，民進黨恐怕只能哭著說一句，“可是瑞隆，回不去了。”



上述民調由新頭殼（Newtalk）新聞網站委託山水民意研究股份有限公司於2026年01月29日～01月30日執行，受訪者為高雄市20歲以上的民眾。透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，共完成1，083份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點。加權方式：依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。