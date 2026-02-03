特朗普用關稅逼印度斷俄油　翁履中揭露本質

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／美國總統特朗普日前宣布，歷經數月雙邊談判後，美國與印度已正式達成貿易協議，美方將把對印度商品的“對等關稅”自25%調降至18%，而印度則承諾，對美國商品的關稅與非關稅壁壘將降至“零”，並大幅增加對美國能源等商品的採購，總額可能超過5,000億美元，同意停止購買俄羅斯石油。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中3日表示，這就是“美國利益優先”的極致版本：用關稅換別國政策轉向、換市場開放、換美國企業獲利，而且操作上沒有上限，更別以為會有道德限制。



美國總統特朗普2日宣布，在印度總理莫迪（Narendra Modi）同意停止向俄羅斯購買石油後，他計劃將針對印度商品的關稅，從25%調降至18%。此舉顯示特朗普正透過關稅手段切斷俄羅斯經濟命脈，以加速終結烏克蘭戰爭。印度過去因美國制裁，在去年停止自委內瑞拉進口原油，如今在關稅壓力下重啟採購，被視為以“調整供應來源”換取美國在關稅與市場待遇上的讓步。



翁履中3日在臉書上指出，特朗普的外交操作沒有“極限”，衹有“價碼”。他把關稅當成手段，誰不照做就加壓，誰配合就降稅；他把能源當成交易籌碼，今天要你不買俄油，明天要你改買委內瑞拉，後天還可以“順便”讓美國企業與美國能源出口得到更大的收益。這就是“美國利益優先”的極致版本：用關稅換別國政策轉向、換市場開放、換美國企業獲利，而且操作上沒有上限，更別以為會有道德限制。



翁履中認為，印度其實並不算是“被特朗普吃死”。印度總理莫迪把關稅壓力轉成對外談判槓桿，靠的不是單純改買一點委內瑞拉的油，而是一整套完整的戰略操作。因為特朗普的關稅政策把歐盟逼到牆角，莫迪知道印度有機會推進跟歐盟的談判。而歐盟確實在壓力下加速與印度推進談了20年都難有共識的FTA，而且真的走到可進一步討論協議細節的階段。