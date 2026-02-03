台軍加速製造軍艦共6型後續艦　編3千億元

台“國防部長”顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／台灣軍方近日公布2025年度下半年列管軍品清單，其中為強化軍艦自造戰力，軍方預計興建潛艦救難艦、玉山艦、磐石艦、輕型巡防艦防空及反潛型、大武級救難艦等6型艦艇的後續艦，總預算約新台幣3156億元。台“國防部長”顧立雄2日慰問軍備單位官兵時也強調，“國防”自主是當前重要政策方向。



台造潛艦海鯤號因交艦延宕，台船目前每天仍要負擔19萬元違約金，上月底終於執行淺水潛航測試，順利完成，後續將依照程序書執行各項表定項目，驗證全艦性能是否達到海軍操作需求與作戰性能，力拚6月底交艦。



根據《中時新聞網》報導，台軍方日前公布最新列管軍品清單，在軍艦自造計劃部分，海軍為強化潛艦救難能量，配合海鯤號潛艦的造艦規畫，預計2027年至2033年籌獲1艘不含戰鬥系統的潛艦救難艦，預算約132億元，長度112公尺、寬20公尺、吃水約5.2公尺，具備艤裝潛艦救難裝備及作業能力。



而2027年至2034年將再籌獲2艘“大武級救難艦”後續艦，預算約218億元，具運載潛艦救難裝備及作業能力，長87公尺、寬15.5公尺、吃水約5公尺。



另外，軍方也規畫2028年至2034年籌獲1艘兩棲船塢運輸艦“玉山艦”後續艦，預算約134億元，具備艤裝可運載武裝作戰人員、軍事裝備、醫療裝備能力及人道救援能力，長153公尺、寬23公尺、吃水約5.8公尺。



2027年至2032年則將籌獲1艘油彈補給艦“磐石艦”後續艦，預算約172億元，具備艤裝油料、物資補給能力、運輸功能及醫療裝備能力，長196公尺、寬26公尺、吃水約12公尺。



至於輕型巡防艦的部分，海軍規畫2028年至2040年籌獲輕型巡防艦防空型、反潛型後續艦各5艘，預算約2500億元，載台具備艤裝指管、防空作戰、水面作戰、電子作戰、反潛作戰裝備及運用能力，2023年5月已簽約執行新型巡防艦原型艦建造，由中信公司承造；另規畫救難艦後續艦2艘，預算218億元。



顧立雄2日上午慰勉北部軍備單位官兵時表示，“國防”自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色，期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。