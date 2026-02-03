郭正亮曝特朗普挾怨報復　美有內戰風險

郭正亮。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北2月3日電／美國明尼蘇達州近日數萬人湧上街頭示威，抗議日前2美國公民遭槍殺事件，全美學生也發起罷課，要求ICE聯邦移民執法人員撤出明州。前“立委”郭正亮指出，特朗普挾怨報復偏左派的明州，他看到好幾支國民兵對槓ICE的影片，而且兩邊都有槍，明州恐已經有內戰的風險。



郭正亮2日在《新聞大白話》節目指出，明尼蘇達州非法移民事實上衹有9萬人，非法移民排名第一是加州，170萬；德州，大概120萬，佛羅里達州，100萬。辦這三個州就好了？“加州不讓他進去！”紐約州也不讓他進去，所以覺得特朗普有點在“欺負”，因為明尼蘇達州很左，連雷根那次選舉都支持民主黨，雷根贏了49州！就只輸一州，就是明尼蘇達。



郭正亮分析，特朗普有點在挾怨報復。如果真的是在驅逐非法移民，有必要辦明尼蘇達州？美國現在什麼都不可預測，已經有美國人在討論這個問題了，說特朗普不只在破壞國際秩序，也在破壞國內秩序，以前有“不能做的事情”，現在不知道標準是什麼了。



郭正亮提到，比如說有兩個美國公民被ICE打死，結果開槍的執法人員到現在還沒被起訴。而且很多州的國民兵是州長可以直接動用的，有個國民兵就直接在街上跟ICE對槓，“我看到了好幾支影片！”國民兵直接把ICE的面罩抓下來，直接對著幹，兩邊都有槍！而且雙方人都一堆。倒不要說“內戰”，可是明尼蘇達州已經有內戰的“風險”。上個禮拜零下23度，出來示威抗議的有5萬人！