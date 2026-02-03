盧秀燕避談3月訪美　間接強調與美國連結

盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月3日電（記者 方敬為）外傳中國國民黨籍台中市長盧秀燕今年3月將訪問美國，她今天面對媒體求證，笑而不語，但在主持市政會議時，特別提及台中市與美國的連結，因為舉辦世界棒球經典賽（WBC），取得美國職棒大聯盟（MLB）官方授權，取得巨型的紀念球展示，台中市舉辦大賽會的能力獲得國際認可。



美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、處長谷立言上周接連拜訪盧秀燕，傳聞與盧秀燕農曆年後即將出訪美國有關。網媒《風傳媒》2日報導盧秀燕將於3月赴美接受“面試”，為2028大選鋪路，並與國民黨主席鄭麗文主導的兩岸路線區隔。



盧秀燕3日主持市政會議前，面對媒體求證是否確定3月訪美？是否與鄭麗文的路線切割？盧秀燕笑而不語，直接進入市政廳開會。知情人士指出，盧秀燕團隊確實在規劃3月訪美，但行程、會面層級都還在規劃中。



盧秀燕避談訪美議題，但在主持市政會議時，特別提及台中與美國的連結，她表示，今年世界棒球經典賽即將在3月5日到3月10日在東京巨蛋開打，台中市曾在2023年主辦賽事，因此取得美國職棒大聯盟（MLB）授權，受贈巨型紀念球一顆，因應今年賽事，市府特別將巨型紀念球移到戶外廣場展示，球迷未來到市府廣場電視牆觀看賽事直播，也能近距離觀賞該紀念球。



盧秀燕說，台中市2023年承辦世界棒球經典預賽，獲得MLB官方授權，受贈紀念球，全球衹有4個城市獲得該授權，包括台中、東京、邁阿密以及鳳凰城，這代表台中市承辦國際棒球賽事的能力，獲得國際認證與肯定，是一大殊榮。