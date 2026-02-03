高雄選情賴瑞隆領先跌2成　網喊黑色星期一

針對高雄市長選舉民調議題，臉書粉專政客爽在臉書發表看法。（照：政客爽臉書粉專） 中評社台北2月3日電／2026高雄市長選舉，民進黨派出“立委”賴瑞隆對決國民黨“立委”柯志恩。山水民意昨天公佈一份民調，顯示賴以43.9%支持度領先柯的32.3%，但領先幅度竟與同民調公司所做的綠初選民調大幅萎縮近20%，引發熱議。有14萬人追蹤的臉書粉專“政客爽”表示，這對賴來說是“黑色星期一”。



根據《新頭殼》（Newtalk）2日公布委託山水民意1月底進行的民調結果，賴瑞隆支持度為43.9%，領先柯志恩的32.3%，差距達11.6%，另有23.8%未表態。



14萬追蹤的粉專“政客爽”提到，1月13日做完民進黨高雄市長初選民調時，賴瑞隆被包裝成大幅領先，領先30%。結果同一家民調公司山水民調，在1月29日至30日再做一次，賴瑞隆卻只剩下領先11%，短短半個月，同一家民調暴跌將近20個百分點。政客爽直呼，今天這份民調或許對青鳥來說很嗨，但對賴瑞隆來說卻是“黑色星期一，天地同悲”，唯一能止損的方式可能是要再出來哭一次。



中國國民黨前發言人楊智伃示警，在高雄，綠營內部早就暗潮洶湧，賴瑞隆陣營若還繼續操作民調，只會在未來被自己反噬，接下來恐怕不只是內部分裂，甚至還會浮現真正的“換將危機”，到時候若輸掉高雄，民進黨恐怕只能哭著說一句，“可是瑞隆，回不去了！”



網友表示“最好笑的是左楠輸、鳳山贏”、“身為一個學過統計學跟做過民調實務的碩士畢業生，一個月沒重大事件，民調做出來差20%，研究方法應該要拿出來檢討了，根本就是民ㄊㄧㄠˊ”、“在西瓜地區，萬事無所謂、只要顏色對”、“民調跟夕陽下山的速度一樣”、“親綠突然想到自己也是家長，所以瑟瑟發抖？”、“我忘不掉那年台北市長選舉，民進黨民調92%的輝煌紀錄”、“不止吧？應該大贏87%”。