新黨挺陸配白委李貞秀　促官方停止追殺

新黨3日到“立法院”外聲援白委李貞秀並演出行動劇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）具有陸配身分的台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀遭“內政部”和綠營鎖定砲轟，要求放棄大陸國籍。新黨今天前往“立法院”外聲援李貞秀，同為陸配但遭解職的花蓮村長鄧萬華也前來支持，強調兩岸依“憲法”就是同屬於一國，台官方要為難陸配放棄大陸國籍，陸配即便願意但就是做不到，呼籲官方真有本事，就幫陸配放棄國籍，不要將壓力全丟給陸配。



新黨包括副秘書長游智彬、網路輿情中心主任季節和多位新黨黨員以及鄧萬華等人在“立法院”群賢樓外召開記者會，並演出行動劇，由游智彬拿道具刀，將綁在鄧萬華身上、象徵綠色枷鎖的手銬斬斷，眾人齊呼“聲援李貞秀 陸配站出來”等口號。



台灣民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款”，新任“立委”洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀六人今天正式宣誓就職，其中以具有陸配身分的李貞秀最受關注。由於“內政部”堅持主張要李貞秀就職前辦理放棄外國國籍，否則不符“國籍法”規定，“立法院”即應予以解職。但以中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜為首的“立院”，目前立場則為正常辦理宣誓，無權解職任何人。



鄧萬華表示，李貞秀能當上“立委”，表示她的努力比別人多好幾倍，是陸配的楷模，但“內政部”現在拿一個不適用的“國籍法”要求陸配放棄國籍非常荒唐，她同為受害者之一，必須站出來聲援。



鄧萬華強調，陸配嫁來台灣都是想要好好安身立命，照顧好夫家和下一代，也戰戰兢兢在好好過日子，沒有人想要捲入政治的鬥爭中，但現在的台官方卻要強加一個做不到的放棄國籍動作在他們身上，兩岸依“憲法”就是同一國家，要放棄國籍做不到就是做不到，希望停止這樣的政治操作，還陸配一個真正公平民主自由的權利。