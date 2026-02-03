台中市長提名3月全民調？江啟臣不證實

江啟臣拚台中市長提名，爭取民眾支持。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月3日電（記者 方敬為）年底台中市長選舉，中國國民黨陷入“立法院副院長”江啟臣與“立委”楊瓊瓔之爭，提名卡關，外傳黨中央將於今年3月展開全民調初選，江啟臣今天對此表示，一切由黨中央說明，他不便透露，但期盼越快越好，大家都希望藍營台中市長提名盡快定案，讓所有人安心，黨內需要的是確定，不是內耗。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨則陷入楊、江之爭僵局，引起基層焦慮。國民黨中央黨部日前已送出提名協議事項予2人，雙方都簽署協議。



江啟臣3日到市場發送春聯爭取民意支持，針對提名僵局受訪表示，他每天在基層走，聽到很多支持者和里長、民眾焦慮，大家都希望台中市長國民黨候選人相關作業快定出人選，讓所有人安心，讓所有黨員同志和要參選人快就定位，為11月28日大選作準備，因為剩下10個月不到，時間不等人。



江啟臣說，現在狀況不明，大家才會焦慮，黨中央上周分別傳給他和楊瓊瓔委員提名協議內容，他看完後尊重黨中央協議內容，已簽署同意書回傳給黨中央，希望加快後續作業速度，消除基層焦慮和不安。



針對外傳黨中央將在今年3月底前以全民調決定提名人選，江啟臣表示，協議內容由黨中央對外說明，他不方便透露，但當初台中市長盧秀燕期盼決定人選時間在1月底已經過去，還是希望越快越好，時間和內容全要由黨中央說明。