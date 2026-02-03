白營新“立委”宣誓就職　陸配李貞秀最受關注

左起，白委李貞秀、洪毓祥、蔡春綢、大法官陳忠五、韓國瑜、白委陳清龍、王安祥、邱慧洳。（中評社 張嘉文攝） 民眾黨新任“立委”李貞秀，因其陸配身份備受關注。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款”，新任“立委”洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀六人今天正式宣誓就職，其中就以具有陸配身分的李貞秀最受關注。



由於“內政部”堅持主張要李貞秀就職前辦理放棄“外國國籍”，否則不符《國籍法》規定，“立法院”即應予以解職。但以中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜為首的“立院”，目前立場則為正常辦理宣誓，無權解職任何人，因此相關議題預計仍會延燒。



民眾黨因創黨主席柯文哲設下的“2年條款”，包括黨主席黃國昌在內6名白委已於日前請辭，即將遞補的6名新任白委，今日上午10時30分在“立法院長”韓國瑜、大法官陳忠五見證下，正式宣誓就職。



6名新科白委，分別是資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及近來因陸配身分引發關注的李貞秀。



民眾黨主席黃國昌今天也將以學長身分，帶領6位新科“立委”辦理報到，隨後包括留任的陳昭姿和劉書彬共8位白委將和黃國昌一起合影留念，而李貞秀也將出面說明“內政部”主張的國籍問題。