壓力大！陸配李貞秀完成就職喜極而泣

民眾黨新任“立委”3日正式宣誓就職，其中以具有陸配身分的李貞秀最受關注。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款”，新任“立委”洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀六人今天正式宣誓就職，其中以具有陸配身分的李貞秀最受關注。



由於李貞秀近期遭受台灣官方和綠營圍剿，要求她放棄大陸國籍，媒體和輿論壓力極大。李貞秀在完成宣誓就職後，開心和親友相擁時一度紅了眼眶，甚至在前往完成報到手續時，忍不住掉下了眼淚，讓民眾黨主席黃國昌見狀也抿著嘴，神情頗為不捨。



李貞秀隨後進入“立委”報到會議室時，也轉換心情和“立法院”秘書長周萬來握手致意，並好好觀察其他民眾黨委員如何進行簽到和登記總質詢的發言表等程序，順利完成報到成為新科“立委”。



民眾黨因創黨主席柯文哲設下的“2年條款”，包括黨主席黃國昌在內6名委員已於日前請辭。即將遞補的6名新任委員，今日上午10時30分在“立法院長”韓國瑜、大法官陳忠五見證下，正式宣誓就職。



6名新科委員，分別是資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及近來因陸配身分引發關注的李貞秀。李貞秀生於湖南，嫁來台灣已30多年，生了5個小孩。