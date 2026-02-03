賴瑞隆鋪陳整合氛圍　向湧言會遞橄欖枝

綠委賴瑞隆（左2）3日拜訪民進黨高雄市黨部主委黃文益（左3），雙方握手展現團結氣氛。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月3日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選戰由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩。新潮流菊系的賴瑞隆初選勝出後展開整合行動，3日先拜訪湧言會的高雄市黨部主委黃文益，雙方互動愉快，共同宣示“市長要贏、議會過半、里長大贏”，比照大選規格打贏年底市長選戰。



民進黨高雄市長初選由新潮流菊系的賴瑞隆出線。賴瑞隆3日上午拜會湧言會的民進黨高雄市黨部主委黃文益，雙方以團結高雄、全力迎戰市長選舉進行閉門交流30分鐘，會後舉行記者會，展現黨內團結、共同爭取勝選的決心。



賴瑞隆與黃文益相談甚歡，比預定時間多聊了10分鐘才走下樓，市黨部多位執行委員陪同開記者會，眾人舉手高呼“團結勝選、延續光榮”、“賴瑞隆凍蒜”等口號，賴瑞隆也送給眾人一人一隻黃色小鴨，並與黃文益握手，互動氣氛愉快。



黃文益指出，民進黨高雄市黨部鳳山辦公室將無償提供給賴瑞隆作為競辦使用，這是創舉，過去都是競辦成立後黨部進駐輔選。現成辦公室可馬上進駐，依照賴瑞隆的節奏為主。初選各自努力，初選後展現團結，準備好迎戰接下來的年底選舉。



賴瑞隆表示，謝謝初選3位隊友綠委邱議瑩、許智傑、林岱樺，在第一時間用高度與格局展現團結，他與3人談過多次、也見過多次，讓整合速度加速中，也拜會過民進黨籍市長陳其邁，將邀集八位“立委”、比照過去大選規格，打贏年底市長選戰。