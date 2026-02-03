“美濃大峽谷”盜採濫倒案偵結12人起訴

高雄美濃地區遭爆盜採砂石與廢棄物回填爭議，農地遭挖出巨坑有如“大峽谷”掀起撻伐聲浪。（中評社 資料照） 中評社高雄2月3日電／高雄市美濃、彌陀地區爆發大規模盜採砂石及非法回填營建廢棄物案件，橋頭地檢署偵辦後，近日偵結起訴呂啟田、石麗君、王國正等12名被告；檢警調查，該犯罪集團長期破壞農地、傾倒廢棄物，非法回填體積高達14萬餘噸，不法所得逾2億元，對國土與環境造成嚴重傷害。



美濃大峽谷盜採濫倒案在日前的民進黨高雄市長初選，曾引起很多話題。



檢方指出，呂啟田自2017年10月起承租美濃區成功段第470、470－1號等多筆農地，主導盜採砂石販售，再向清運業者收取每車600至1500元不等費用，以非法回填營建廢棄物牟利；王國正負責駕駛挖土機開挖坑洞，破壞農作物後回填混合土石與營建廢棄物。



石麗君為投資地主，曾任市議員特助，明知不法仍於2024年6月取得農地所有權，並與王國正簽訂假租賃契約掩護查緝，同時協助向警方申請砂石車通行證，確認回填進度並排除施工爭議。



橋檢表示，專案小組於2025年9月前往現場勘查，確認非法回填廢棄物體積已達14萬餘噸，隨即展開行動，將呂啟田、石麗君、王國正及多名運輸業者依法帶回偵辦，並向法院聲請羈押獲准。



檢方估算，呂啟田、石麗君在美濃區盜採砂石及回填廢棄物的不法所得約1億6402萬元，另呂啟田於其他地號尚有不法獲利約7938萬元，相關財產已依法扣押；彌陀區多筆土地亦查獲大量非法棄置營建廢棄物。



橋檢依《廢棄物清理法》及《組織犯罪防制條例》起訴，並建請法院從重量刑；檢方指出，呂啟田長期主導集團性犯罪，對國土及環境造成難以回復的損害，建請量處4年以上有期徒刑；石麗君明知不法仍參與集團運作，建請量處2年以上有期徒刑，並為防止串證，建請羈押禁見；其餘10名被告則依參與情節量處適當刑度。



橋頭地檢署檢察長張春暉強調，非法盜採砂石及濫倒廢棄物行為，嚴重危害國土安全、農業生產與公共安全，後續清理成本龐大，檢方將持續追查幕後金主、土地提供者及運輸業者，全面打擊環保犯罪，守護國土與世代正義。