鄭麗文：盼上半年習鄭會　爭取兩岸和平承諾

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／中國國民黨主席鄭麗文近日接受英國《經濟學人》專訪。鄭麗文強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，她規劃今年上半年訪問中國大陸，會晤中共總書記習近平爭取兩岸和平承諾。台灣要走出第一次冷戰思維和格局，中美和解、兩岸和平，是兩岸人民的期待，也是國際社會的期待。



《經濟學人》Podcast於3日播出鄭麗文專訪。談到兩岸統一議題，鄭麗文回應，“討論這個言之過早”，現階段並不成熟，認為當下“最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構”，原則就是“兩岸人民都能夠接受的，我就能夠接受”。



鄭麗文主張，台灣要走出第一次冷戰思維和格局，中美和解、兩岸和平，是兩岸人民的期待，也是國際社會的期待。未來若能促成中國大陸與美國之間的理性對話與相互理解，將有助於整體區域的和平與穩定。



鄭麗文表示，當前國際局勢和第一次冷戰已不同，“中國大陸已經是台灣不可或缺的市場”，兩岸絕對要避免兵戎相見，否則“兩岸如果一旦發生了戰爭，都會帶來不可思議的災難式的後果”。執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的 “兩國論”，導致近十年以來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。



談及兩岸交流，鄭麗文透露，她上任黨主席後即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。國民黨接下來三到五年最重要的任務，就是締造兩岸的和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然包括她與中共總書記習近平的直接會面。



談到認同，鄭麗文主張，“台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的”，應來自文化與歷史層次，“是文化、歷史、血緣的”。若回歸“中華民國憲法”規定，“我們也是所謂的中國人”，台灣與中國關係不應被簡化為對立選項。