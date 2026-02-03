李貞秀出示文件：曾回陸申請放棄國籍未受理

具陸配身分的白委李貞秀出示申請放棄陸籍的文件，但不被受理。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款”，新任“立委”洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀六人今天正式宣誓就職。具陸配身分的李貞秀接受媒體聯訪時秀出相關詳細文件，強調她曾回出生地湖南衡陽市出入境管理處申請放棄國籍，但該單位根本不受理。



李貞秀強調，她會將這些詳細資料，包括對方不受理的文件，轉交給“內政部”，請他們去放棄看看。



李貞秀說，就如同陸委會主委邱垂正所言，到目前為止沒有任何陸配，因為台灣身份放棄中華人民共和國國籍成功過。而她從出生到現在，就衹有這本“中華民國”護照，也唯一效忠“中華民國”。



民眾黨因創黨主席柯文哲設下的“2年條款”，包括黨主席黃國昌在內6名白委已於日前請辭，遞補的6名新任白委，今日上午在“立法院長”韓國瑜、大法官陳忠五見證下，正式宣誓就職並完成報到。



新任白委集體受訪時，李貞秀被綠營針對的國籍問題受到關注，她受訪時一一秀出相關文件，包括她日前回大陸的機票，且是持“中華民國”護照和台胞證入境，她回到出生地、湖南衡南縣公安局的出入境辦事處，想要申請放棄國籍，但完全不受理。



李貞秀說，她當時沒有放棄，再跑了一趟市公安局出入境管理處，同樣不被受理。她提到，對方回她說，台灣又不是外國，無法辦理放棄國籍，如果要放棄戶籍，那就去派出所辦理就可以了，對方連收件都不願意，就是無法辦理。