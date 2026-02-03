暗示綠白合？白總召陳清龍批王義川顛倒是非

民眾黨“立法院”黨團新任總召陳清龍受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）針對民進黨“立委”王義川日前爆料，有民眾黨新任“立委”致電稱“以後事情好好講”，讓未來“立院”綠白合成熱門議題。外界猜測是同樣來自台中的民眾黨“立法院”黨團新任總召陳清龍致電給王義川，但陳今受訪時直接打臉，批王義川顛倒是非、見縫插針，還用閩南語說“阿川，是你主動打給我的！”



被問及談話內容說了什麼？陳清龍說，王義川打給他的時候，他正在跑行程，結束後回電給他。他強調，大家都是朋友，過去在台中市議會都認識，都會禮貌性寒暄，也聊到未來福國利民法案可以坐下來談談。



台灣民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款”，新任“立委”洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀六人今天正式宣誓就職並完成報到手續。



白委一起接受媒體訪問時，對於王義川指曾打電話給他，民眾黨團新任總召陳清龍表示，王義川顛倒是非，是王主動打給他，由於他正在跑行程，禮貌上在行程結束後，回電給王義川。



陳清龍說，過去大家在台中市議會都認識，所以禮貌性地寒暄，當然也有聊到未來有任何福國利民的法案，大家都能坐下來談，都是為了台灣好。



對於民進黨“立委”蔡其昌表態爭取下屆黨團總召，陳清龍則表示，這部分民眾黨不會有任何介入，由民進黨自己民主投票產生，未來民眾黨堅持嚴格監督執政黨。



媒體追問，未來是否會與國民黨團合作爭取委員會召委？陳清龍說，會繼續合作。