黃國昌曝藍白黨團三長已見面　會循往例合作

民眾黨主席黃國昌受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北2月3日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款”，新任“立委”洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀六人今天正式宣誓就職。陪同的民眾黨主席黃國昌受訪時表示，新的民眾黨“立法院”黨團三長已與國民黨團三長見過面了，明天民眾黨團會針對優先法案召開記者會說明。



黃國昌強調，以後藍白雙方黨團三長一樣會循往例，坐下來針對本會期兩黨的優先法案，進一步交換意見達成共識。



民眾黨因創黨主席柯文哲設下的“2年條款”，包括黨主席黃國昌在內6名白委已於日前請辭，今天遞補的6名新任白委正式宣誓就職。黃國昌也以學長身分，帶領6位新科“立委”辦理報到，黃從頭到尾都頗為低調，並不想搶了新科白委們的鋒頭。



2年前民眾黨“立委”上任時，時任民眾黨主席柯文哲曾帶領黃國昌等黨團三長，在“立法院”康園餐廳與國民黨團三長傅崐萁等人晚宴。



黃國昌受訪時被問及未來是否也有類似安排?他說，兩黨團三長已經見過面了，上一次三長跟三長的會面，他也的確在場，不過那一次的會面，因為大家都不認識，是相互比較輕鬆的聊天，大家彼此先熟悉一下。



黃國昌強調，當時還不是所謂正式的三長跟三長針對優先法案的討論，等到民眾黨團公佈了優先法案清單後，接下來就看國民黨團那邊的規劃，相信在新任總召陳清龍的帶領之下，民眾黨團在這個會期都可以繳出非常漂亮的成績單。