台北國際書展揭幕　以泰國為主題國

2026台北國際書展3日開幕，今年書展以“閱讀泰精彩”為主題，由泰國擔任主題國。（中評社 俞敦平攝） 賴清德。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月3日電（記者 俞敦平）2026台北國際書展今日於世貿一館盛大開幕，以“閱讀泰精彩”為題，泰國擔任主題國。賴清德出席開幕典禮致詞時提到，“找一位好老師不如找好書”，強調閱讀對個人成長、國家文化力的重要性。



2026台北國際書展自2月3日起至8日展開為期六天的展期，今年展覽規模盛大，除了七大主題館與八大書區，參展單位除傳統出版外，更涵蓋台北故宮博物院、國家地理雜誌及華碩ROG電競品牌等橫跨不同領域；國際展區則集結香港、日本、法國、意大利、比利時與捷克等出版商的設攤。



開幕典禮在作為主題國的泰國，特地安排“Thai Play Group”帶來全球首演作品《Love》，該演出將泰國傳統表演藝術融合現代創作語彙，展現台泰文化交融的意象。賴清德、“總統府”秘書長潘孟安、“文化部長”李遠，以及“立法委員”吳思瑤、陳培瑜等人均蒞臨現場，與泰國駐台代表文那隆及各國使節共同見證這場年度出版盛事。



賴清德致詞表示，針對閱讀推廣分享個人經驗。他回憶擔任台南市長期間，許多家長費盡心思希望孩子擠進名校、遇到名師，但他當時告訴家長與老師，“找一個好學校、不如碰到一個好老師”，但好老師可遇不可求，“找老師不如找好的書”。

