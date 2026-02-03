新竹柑桔熟了！楊文科大推春節送禮首選

新竹縣長楊文科3日出席柑桔推廣活動。（中評社 盧誠輝攝） 新竹縣的柑桔正逢時。（中評社 盧誠輝攝） 新竹縣長楊文科致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月3日電（記者 盧誠輝）為迎接新春佳節，新竹縣政府以在地柑桔產業為主軸，結合產業成果、客家年節文化與親子同樂元素，推出“新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年”活動，7日、8日在新竹縣政府前廣場登場。中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，柑桔現在正逢時，這是年節期間深受歡迎的送禮首選，他邀請全台遊客一起到新竹縣來品嚐柑桔的甜美好滋味。



新竹縣政府3日舉辦“新竹縣柑桔的故鄉－柑好過年”宣傳記者會，包括楊文科、國民黨籍新竹縣議員上官秋燕、林禹佑、民進黨籍新竹縣議員楊德昌、峨眉鄉農會總幹事溫修琪等人都到場出席。



楊文科指出，新竹縣柑桔種植面積達2128公頃、產量3萬577公噸，年產值可達新台幣13億元，有“柑桔的故鄉”美譽。其中，桶柑種植面積達1246公頃、產量2萬755公噸，為新竹縣最大宗的柑桔品種，年產值達7億元，是年節期間深受歡迎的送禮首選，由於現在柑桔正逢時，他邀請全台遊客一起到新竹縣來品嚐柑桔的甜美好滋味。



新竹縣政府農業處表示，週末登場的展售活動豐富多元，除串聯23攤在地柑桔，還有新竹縣12家農會與養豬協會主題攤位、豐富優質農特產品及美食展售等共計100攤，並安排迎春舞龍、年節傳統手作體驗、趣味競賽、食農教育、DJ派對等熱鬧節目。



新竹縣政府文化局指出，除了戶外的熱鬧場景，縣府也貼心為民眾準備一場靜中帶喜的新春暖身活動。7日上午10時，縣府與新竹縣文化基金會於縣府大廳舉辦“馬上幸福迎豐年－2026年竹縣春聯揮毫活動”，邀請18位新竹縣書法名家現場揮毫，提供春聯免費索取，並安排年畫與紅包袋拓印DIY，讓民眾把滿滿祝福帶回家。