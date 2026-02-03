美參議員施壓通過軍購　國民黨5點回嗆

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／藍白卡民進黨政府編列的8年新台幣1.25兆軍購預算，遭美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）發文施壓。中國國民黨3日下午以5點回應表示，美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？維克會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？



美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）今天在社群平台上發文表示，對於台灣在野黨大幅刪減賴清德的“國防”預算，感到很失望。他指出，面對中國大陸日漸增加的威脅，呼籲“立法院”應該重新考慮。



國民黨文傳會回應如下：



1. 國民黨向來支持“國防”預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。



2，特朗普預計四月訪問中國大陸、增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。



3，20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720，加年終800億新台幣，8年6400億。民進黨為什麼不同意？



4. 美國士兵平均月薪7萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。請問維克參議員（Roger Wicker），當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？Senator Wicker會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？



5.美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？