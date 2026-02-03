秦慧珠：蔡英文回鍋不可能　蕭美琴等得起

國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍前“立委”蔡正元日前表示，蔡英文有可能回鍋參選2028！屆時恐上演“蔡賴大戰2.0”。中國國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社專訪時分析，蔡英文回鍋參選的可能性幾近於零，不論從個人性格或民進黨整體政治環境來看，都不存在實際空間。



秦慧珠表示，蔡回鍋的正當性以及可能性，來自於2026地方大選賴清德慘敗。然而她認為，民進黨即便表現不佳，也不至於比2022年更差。她指出，2022年在蔡英文領導下，民進黨於地方選舉遭遇全面挫敗，已形成執政縣市的低谷，因此2026年賴清德要“選得比2022更糟”其實相當困難。



秦慧珠表示，只要民進黨在2026年能成功攻下宜蘭縣或嘉義市其中之一，對賴清德而言，就足以交出一張“尚可接受”的成績單。相較之下，國民黨反而面臨較大的結構性壓力。



秦慧珠指出，國民黨在2022年地方選舉表現亮眼，形成相對高基期，若2026年在新北市、宜蘭縣或嘉義市其中任何一席出現流失，即代表整體表現不如上屆。若三個縣市中少掉一席，對國民黨而言即屬退步，這是黨內必須高度警惕的隱憂。



秦慧珠強調，2022年選舉結果對國民黨而言既是成果也是壓力，高基期使得2026年要再向上成長的空間相對有限，未來在提名與選戰布局上，必須更加審慎，避免因局部失守而影響整體氣勢。

