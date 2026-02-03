中評關注：盧秀燕卸任前訪美時間點巧妙

台中市長盧秀燕規劃卸任前訪問美國。（中評社 資料照） 中評社台中2月4日電（記者 方敬為）傳出年底將卸任的中國國民黨籍台中市長盧秀燕規劃今年3月訪問美國。據了解，盧團隊去年底就在向美方敲定行程，並鎖定訪問美東地區，具有政治象徵，且時程安排放在上半年，因為下半年九合一選舉須坐鎮輔選，所以安排在3月份，避開4月份中美領袖會晤，又早於國民黨主席鄭麗文等黨內新任高層訪美，累積對美關係資本，鋪墊大選之路意味濃厚。



盧秀燕被視為代表藍營角逐2028大選的熱門人選，其資歷完整，歷練省議員、“立法委員”、“直轄市”市長，且選舉的過程中一路連勝，無敗績，政治實力堅強，按照黨內接班梯隊，確實是非盧秀燕莫屬。



但由於盧秀燕長期採取“不沾鍋”中性路線，與黨務保持距離，對包括兩岸關係在內的敏感議題經常模糊態度，並迴避去年10月黨主席改選，讓支持者相對失望，加上台中市爆發非洲豬瘟等問題，導致其一度聲勢下滑；另一方面，黨內政治明星，包括台北市長蔣萬安展現強大的政治爆發力、“立法院長”韓國瑜聲望回升等，盧秀燕想要問鼎大位，變數眾多。



去年10月18日國民黨主席改選，鄭麗文當選新任主席，喊出“我是中國人”、“九二共識，“反對台獨”，將國民黨路線導回強化兩岸關係經營的方向，搭建兩岸溝通橋梁；盧秀燕則在年底與美方接觸，表達訪美意願，由於台灣角逐大位者慣例上要接受美國“面試”，盧此舉有向美遞出橄欖枝的意味，因此也被解讀是有意與黨中央路線區隔。



美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、處長谷立言今年初接連拜訪盧秀燕，據知情人士透露，都是在安排訪美行的前置作業，盧秀燕1月30日並對民進黨政府編列新台幣1.25兆元軍事特別預算表達支持的看法，她說，“適當增加‘國防’支出是必要的，但也盼能準時交貨。”隨後就傳出盧秀燕將在今年3月訪美，前後關係，引人聯想。



時間點也相當巧妙，由於今年底有九合一大選，下半年盧秀燕必須坐鎮輔選，走不開，所以出訪只能鎖定在上半年，安排在3月份，避開美國總統特朗普4月份可能訪華的時間點，同時在藍營高層處理兩岸關係之際，率先累積對美關係資本，取得美方信任，種種跡象顯示，盧秀燕對2028大選有程度企圖心。