綠新系搞分化　莊嚴：若互扯南二都有風險

黨外新連線召集人莊嚴。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月4日電（記者 方敬為）針對民進黨新潮流對台南市長提名有所質疑，黨外新連線召集人、民進黨前組織部副主任莊嚴接受中評社訪問表示，賴清德主政以來，用人唯親，新系的作風也越來越有恃無恐，常在黨內搞分化，甚至質疑台南初選有藍白介入，相關舉措已導致台南選舉的派系裂痕，新系倘若在台南市扯後腿，其他派系也可能在高雄市如法炮製，或影響台南、高雄二都選情。



莊嚴，2000年大選陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任，紅衫軍百萬人倒扁總部副總指揮、人民最大黨副秘書長、台南市議會顧問等職。現為黨外新連線召集人。



民進黨台南市長提名黨內初選“憲妃大戰”，最後由前“正國會”系“立委”陳亭妃險勝新系“立委”林俊憲，並正式獲得提名參選台南市長。不過新系中執委黃守達質疑，初選過程有藍白有介入的痕跡。



莊嚴表示，新潮流針對台南市長初選民調提出質疑，倘若有進一步動作，都可能使得民進黨在南部的選情出現負面變數，他研判，新系只是宣洩情緒，不太可能真的打算出手推翻初選結果，否則必定會破壞整個南部綠營勢力的整合。



莊嚴說，新潮流如果想推翻台南的初選結果，高雄市的初選民調也一定會被挑戰。台南市長初選民調結果，陳亭妃還領先林俊憲2.69個百分點；高雄市長初選民調，新系賴瑞隆僅以0.6%險勝邱議瑩，假設新系對台南初選結果不服，那高雄的結果同樣會被其他派系質疑。所以新系再如何“鴨霸”，也不至於真的推翻台南市初選。



不過，莊嚴指出，新系對台南市長初選放話，意味著年底選舉台南市綠營派系或許難以整合，甚至不排除扯後腿的情況發生，這點同樣可能發生在高雄市，換言之，民進黨今年底縣市長選舉，台南、高雄二都的選情並未如想像中來的穩定，尤其整體大環境對民進黨相對不利，可以發現，綠營在高雄、台南就連市議員提名也相對保守，可見一斑。

