美議員批在野刪防務預算　藍黨團：錯誤表述

國民黨團書記長林沛祥。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／賴清德提出8年1.25兆軍購預算案，遭藍白杯葛，迄今未付委審查。美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今天發文直接點名台灣在野黨大幅削減“國防”預算“令人失望”。國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥下午透過新聞稿表示，美方盟友發表評論，未準確掌握台灣審議程序的事實，對此錯誤表述表示關切與澄清。



林沛祥分就預算審查程序與內容、“國會議員”與法律義務、“國防”與盟友關係、外界誤解與訊息溝通等四方面進行說明。



林沛祥指出，媒體報導“在野黨大幅刪減‘國防’預算”，事實上今年總預算案及“行政院”版“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”，均擱置於程序委員會，且民眾黨團版“軍購條例”，雖於日前付委，未進行任何審查，並無最終定案，何來“刪減”之說。任何外界將“立法院”尚未開始全面審查之預算程序解讀為“已刪除”或“大幅減項”，均屬誤會或過度解讀，對此錯誤表述表示關切與澄清。



林沛祥強調，“立法委員”依法行使預算審查權，依法不可任意違法行使職權。審查任何政府提出之總預算，包括“國防”相關支出，皆應在“國會”法制框架內，秉持程序正義與法治精神進行。“國會議員”本人不應、也不會在執行職責時違反相關法律規範。對於任何含沙射影或暗示違法審查總預算的言論，“我方”予以高度重視並保留後續法律及政治回應之權利。



林沛祥表示，國民黨一貫堅定支持強化“國家”防衛能力，並將持續支持政府在合法合憲框架下充實“國防”力量的努力。同時，國民黨高度重視與國際盟友之軍事合作與信任關係，並期待盟友履約交付相關裝備與支援，以實質提升台防衛能力。



林沛祥重申，從目前交流情況觀察，美國部分盟友或政要之言論可能基於對台灣“立法院”程序與政治運作的不完整認知而產生誤解。對於美方盟友因此發表評論，而未準確掌握台灣“國內”審議程序的事實，造成不必要的誤會與外界錯誤印象，國民黨團深表遺憾，並期盼未來能有更充分、直接與正確的溝通管道，以避免類似誤解擴大。



林沛祥強調，將持續以建設性態度，正視“國防”議題及與“友邦”間的互信合作，共同維護區域安全與台海穩定。