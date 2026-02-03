賴瑞隆民調重挫　高雄綠主委：決戰投票日

民進黨高雄市黨部主委、高雄市議員黃文益。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月4日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選舉由綠委賴瑞隆對上藍委柯志恩。針對柯志恩批賴瑞隆領先幅度從初選30%變成11%下滑太多，民進黨高雄市黨部主委、高雄市議員黃文益向中評社表示，初選期間綠支持者表態率高，所以時空背景不一樣，民調在於意義提供競選團隊知道哪邊要補強，領先沒有好驕傲或高興，最後決勝點在投票日，選舉沒有穩贏或穩輸的。



《新頭殼》2月2日公布高雄市長最新民調，賴瑞隆支持度43.9%，高於柯志恩的32.3%，領先11.6個百分點。不過被藍營點出民進黨1月13日同樣由“山水民調”做的黨內初選民調，賴瑞隆贏柯志恩高達30%，諷刺賴的支持度崩跌太快，引起熱議。



對此，黃文益表示，黨內初選過程中，民進黨支持者會勇於表態，但初選結束就會回歸正軌，所以光看這個來下定論，說好像民調有差異，這樣並不公平。所以未來要持續觀察在藍綠兩黨人選確定之後，到底未來發展變化。



“時空背景不一樣！”黃文益指出，初選時整個氣氛效應不同，民調問的方法也不一樣，而且知道是初選民調，民進黨支持者會願意表態，之後再做可能認為無關緊要，導致表態率不高。民眾表態意願不一樣，結果也會不同。



針對是否有反映出綠營基本盤優勢，黃文益表示，一份民調無法動觀全局，但可以看一個趨勢。任何選舉沒有穩贏或穩輸的局面，這個時間還久，最後決勝點在投票日，領先也沒有好驕傲或高興，只是一個競選過程中，兩邊都是一樣的。



黃文益表示，市長選舉區域比較大，所以樣本數要比較多，因此初選才要有3家樣本數，因為一家無法代表全部，但每一家做出來，只要做法正確都有參考意義，這個就可以提供給競選團隊去補強，讓競選團隊知道哪邊要加強，意義在這邊。