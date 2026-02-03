彰化謝家姊弟鬩牆　父親發聲：兩個孩子太急

藍委謝衣鳳。（中評社 資料照) 中評社彰化2月3日電／中國國民黨籍彰化縣議長謝典霖與其“立委”姊姊謝衣鳳因參選議長與縣長布局而觸發姊弟之爭，近來更因謝家豪宅開箱事件引發熱議。台媒報導，種種爭議讓習慣低調的姊弟倆父親謝新隆、母親前“立委”鄭汝芬感到心累，其中人稱“謝董”的謝新隆3日接受媒體電訪時語多無奈，並嘆“兩個孩子個性都太急了”。



全案焦點在於，謝衣鳳若參選縣長當選，弟弟謝典霖出任議長，將會被質疑謝家全家通吃。謝典霖今日爆料謝家承諾國民黨不選彰化縣長，是姊姊謝衣鳯逕自參選。



謝家姊弟鬩牆起源去年底民進黨確定提名“立委”陳素月參選彰化縣長後，國民黨雖有洪榮章、柯呈枋表態爭取提名，並展開拜票行程，但藍營基層認為“立委”謝衣鳳才是最強母雞，地方出現拱謝選縣長的聲音，而謝衣鳳也在去年12月底突然宣布爭取國民黨提名參選彰化縣長。



謝衣鳳今年1月初發表聲明，指國民黨中央包括前主席朱立倫、現任主席鄭麗文及黨內高層，都曾希望她出馬參選彰化縣長，她才會公開表態，也相信擔任議長的謝典霖，對於未來職務的轉變及生涯規畫會做出最好的選擇。



《中時新聞網》報導，在謝衣鳳突襲宣布參選縣長前，地方盛傳謝典霖早在規畫將宣布參選縣長，因此由其父執輩家族成員與有意挑戰議長寶座的人選協商，謝家希望“以議長換縣長”。但謝衣鳳“逕自”宣布參選，逼得謝典霖調整策略，先是丟出“縣長、議長擇一”、“維持現狀”，之後再強調將連任議長，還說謝衣鳳宣布選縣長是沒在家人支持下的突發狀況。



近日謝典霖再帶網紅、媒體開箱豪宅住處，外界解讀此舉是要斷謝衣鳳參選之路，讓謝家姊弟之爭再度升溫。謝衣鳳面對紛擾，選擇噤聲，強調“怕影響家人感情”。

