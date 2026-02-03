鄭麗文逛台北書展　挺徐宗懋攜手韓拍抗日片

國民黨主席鄭麗文，力挺拍抗日片。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月3日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席鄭麗文現身2026台北國際書展，出席資深媒體人徐宗懋的年度工作報告。現場不僅有韓劇《太陽的後裔》導演柳鍾善跨海站台，鄭麗文更當場承諾“出錢出力”，力挺徐宗懋與韓方合拍韓國獨立運動家趙明河的抗日影視作品。徐宗懋亦在會中猛烈砲轟執政黨豢養媒體，並公布綠營大老早年訪中照片，強調還原歷史真相的重要性。



位於世貿一館的“徐宗懋圖文館”，以精細的數位上色技術修復歷史影像聞名，近年來致力於搶救並還原兩岸及東亞近代史實。近期公視影集《聽海湧》因涉及二戰台籍戰俘監視員與“中華民國”外交官卓還來的歷史定位爭議，引發各界對“官方史觀”的討論。在此氛圍下，徐宗懋的年度報告不僅是新書發表，更成為挑戰政治正確、爭奪歷史詮釋權的場域。



鄭麗文身著白色套裝出席這場充滿政治煙硝味的文化活動，她在致詞時語重心長地表示，身為黨主席，對於黨在歷史保存上的怠惰感到汗顏，認為徐宗懋憑一己之力做得比整個國民黨還多。



面對徐宗懋宣佈將與韓劇《太陽的後裔》導演柳鍾善合作，把韓國義士趙明河1928年在台中刺殺日本皇族的歷史搬上螢幕，鄭麗文展現高度支持。她當場向柳鍾善承諾，這部作品若拍成電影或電視劇，她絕對“算上一份，出錢出力，力挺到底”，並與韓國代表團及徐宗懋並肩比讚，宣示奪回東亞歷史話語權的決心。



活動主講人徐宗懋則將砲口對準執政當局，痛批政府長期利用納稅人血汗錢豢養媒體與藝文圈，形成“綠色恐怖”的樣板戲產業鏈，導致特權腐敗並弱化台灣文化。為了佐證歷史真實性，他指著螢幕上一張色彩鮮明的合影，照片中是年輕的綠營政治人物謝長廷、姚嘉文與柯建銘等人站在廈門台灣研究所前。徐宗懋諷刺這些如今高喊抗中保台的政治人物，早在三十多年前就拿著台胞證與對岸交流，甚至尋求中共協助，比被視為特別親中的中國國民黨籍“立委”陳玉珍還早了三十年，這番言論在現場引起一陣大笑。



這場發佈會也展現了徐宗懋圖文館深耕國際的成果，不僅獲得韓國前總統文在寅的公開推薦，更促成此次韓國影視大咖親自來台站台。在滿掛紅燈籠的中式展區前，這場結合了歷史翻案、政治批判與跨國影視野心的活動，藉由鄭麗文的背書與國際友人的參與，為單純的書展增添了濃厚的政治角力意味。