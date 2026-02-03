李貞秀無法放棄陸籍　邱垂正：沒人成功過

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北2月3日電／民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀今天宣誓就職。對於放棄陸籍問題，她秀出機票、文件表示去年曾赴大陸辦理放棄國籍，但不被受理。陸委會主委邱垂正3日表示，放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成。陸委會曾告訴“內政部”，陸配會有“放棄困難”的問題，但“內政部”認為“國籍法”要一視同仁。



對於李貞秀今日提出的證明是否有效？邱垂表示，尊重主管機關“內政部”的審認。



邱垂正3日下午出席2026台北國際書展“在台灣閱讀香港”專區開幕茶會，並接受媒體聯訪做上述表示。



有關民眾黨籍“立委”李貞秀3日表示其申請放棄中國大陸國籍遭拒一事，台“內政部”下午透過新聞稿表示，擔任民選公職即應遵守“國籍法”第20條規定，提出已於就(到)職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。



針對李貞秀放棄大陸籍受阻，邱垂正表示，雖然放棄中華人民共和國的國籍，過去並沒有人完成，但是依法就需要努力去放棄看看。



邱垂正指出，世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、洪都拉斯的憲法都不准國民放棄國籍，因為台灣“國籍法”，他們也無法擔任公職。



邱垂正強調，去中國大陸無法放棄國籍，並不是“中華民國”政府的因素，而是中華人民共和國政府不讓她放棄。



媒體詢問，“內政部”是否曾就此案諮詢陸委會意見？



邱垂正表示，“內政部”有問陸委會，陸委會回應說，最主要他們（陸配）有放棄困難的問題，但是他們（“內政部”）認為，“國籍法”是對所有人都要遵守，一視同仁。



邱垂正強調，尊重主管機關“內政部”對“國籍法”的解釋。