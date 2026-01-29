曾昭維：台美關稅若談定“立院”卡將有壓力

新竹縣工業會總幹事曾昭維。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月4日電（記者 盧誠輝）賴清德3日召開記者會強調，台美對等貿易協定目前已進入最後階段，相信很快就會有結果。新竹縣工業會總幹事曾昭維接受中評社訪問表示，自從去年8月台美暫定關稅20%宣布後，台灣汽車加工及零組件業受創就相當慘重，這大半年來訂單急遽下滑，未來台美關稅空窗期若拖得越久，對產業越不利。



曾昭維，新竹交通大學電信工程系學士，長年在產業歷練，現為台灣電商發展協會理事長、新竹縣工業會總幹事。



曾昭維強調，台灣汽車加工及零組件業這大半年來受創真的很嚴重，雖然現在對美關稅已經談定是15%且不疊加，但在還沒正式簽訂台美對等貿易協定前，都還是以先前所謂的“暫定關稅”20%且有疊加的稅率來計算，未來這段空窗期若拖得越久，對台灣的產業當然就越不利。



他提到，以新竹縣的產業概況來說，絕大多數企業主要還是圍繞在半導體供應鏈的周邊，所以隨著這次台美關稅談判取得半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇後，對新竹縣整體產業來說影響已大幅降低。其他產業也因為台美關稅底定是15%且不疊加，讓企業覺得至少是跟日本和韓國站在同一個起跑點上，因此多數企業現在感覺已經沒那麼緊張了。



曾昭維指出，目前比較需要關注的反而是台灣汽車加工及零組件業，因為自從日本和韓國的對美關稅在去年7月底取得15%且不疊加的稅率後，台灣還是20%且有疊加的關稅，兩相比較，落差就出現了，所以台灣汽車加工及零組件業這大半年來的訂單已經急遽下滑，且目前還完全看不到有任何起色的狀況。



曾昭維提醒，台美關稅雖然已經談定，但在台美對等貿易協定正式簽訂前都還不算數，所以在這一段空窗期，還是會以先前的20%且有疊加的稅率來計算。就算台美對等貿易協定簽訂後，也還必須送到“立法院”審查，會不會過還是一個問題，這也讓許多企業擔心台灣可能會像韓國一樣，關稅談定後沒多久又要被美國調升。

