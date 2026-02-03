鄭麗文書展避談政治　盼第一島鏈成和平起點

國民黨主席鄭麗文出席台北國際書展活動。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月3日電(記者 俞敦平) 中國國民黨主席鄭麗文今日出席台北國際書展徐宗懋圖文館活動，面對媒體追問黨內初選、藍白合及國共智庫論壇等敏感議題，全程微笑不語。她致詞時展現國際觀，強調東亞已非昔日弱小的被殖民地，呼籲應擺脫“政治濾鏡”，將曾被視為戰爭前線的“第一島鏈”，轉化為區域和解與和平的起點，展現不同於政治攻防的文化高度。



2026台北國際書展今日於世貿一館熱烈展開，資深媒體人徐宗懋創辦的圖文館以精細修復歷史影像聞名。鄭麗文今日受邀出席該館年度報告，由於正值政壇多事之秋，無論是即將到來的選舉佈局或兩岸智庫交流都備受矚目，她的現身立刻引發大批媒體守候。儘管外界急欲探詢在野黨領袖對時局看法，鄭麗文選擇將焦點回歸歷史與文化場域。



徐宗懋親自前往展館入口迎接，鄭麗文一進場，守候多時的麥克風與攝影機隨即蜂擁而上。從門口移動到活動會場的過程中，媒體層層包圍，記者接連拋出關於國民黨內初選時程、藍白合最新進度，以及正在舉行的國共智庫論壇等問題。面對連珠炮似的提問，鄭麗文始終保持微笑，腳步未曾停歇，對於所有政治議題皆未鬆口回應，僅在工作人員引導下緩步進入會場。



為了增添年節喜氣，現場特別安排舞龍舞獅與財神爺暖場。在鑼鼓喧天的熱鬧氣氛中，鄭麗文從容地掏出準備好的紅包分送給表演者，並與徐宗懋共同舉起象徵“好彩頭”的白蘿蔔與代表“旺來”的鳳梨合影留念。在一片紅燈籠的背景襯托下，現場洋溢著濃厚的過年氛圍，暫時沖淡了場外緊繃的政治煙硝味。



活動正式開始後，鄭麗文上台致詞時語氣轉為感性。她提及自己在劍橋大學攻讀國際關係時，學派觀點認為“只要值得訴說的故事，都應該寫成歷史”。話鋒一轉，她感嘆二戰後東亞迅速捲入冷戰，各國因政治立場不同，透過“政治濾鏡”解讀歷史，導致真相模糊。她指出，上個世紀東亞被視為“第一島鏈”，也就是戰爭的最前線；但如今東亞已是世界最富裕的社會，不應再受困於過往弱小被殖民的悲情。



鄭麗文進一步闡述，不同文明在現代智慧下應能彼此尊重包容。她期許在回顧歷史的同時，能將這個曾經充滿煙硝味的“第一島鏈”，不再視為戰爭衝突的代名詞，而是轉化為“和解和平的起點”。她呼籲這一代人應跨越國籍界線，共同締造區域的太平盛世，而非重蹈戰爭覆轍。



致詞結束後，徐宗懋親自擔任導覽員，帶領鄭麗文參觀展區。在一幅幅經過數位修復、色彩鮮活的歷史巨照前，鄭麗文駐足欣賞，聆聽徐宗懋解說照片背後的歷史脈絡。行程尾聲，徐宗懋一路護送鄭麗文離場，此時媒體試圖進行最後一波提問，但鄭麗文依舊未對時事議題發表看法，在隨扈與工作人員的護送下快步離去。