中評關注：賴清德樹立美支持大旗　對槓藍白

賴清德3日召開記者會，宣傳“第六屆台美經濟繁榮夥伴對話”成果。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）賴清德3日大動作召開記者會宣傳“第六屆台美經濟繁榮夥伴對話”成果，再加上賴清德兩度對比中國國民黨的國共智庫交流，形容為“二次西進”，顯然賴是有意樹立自己“美國支持”的旗幟，對比藍營“傾中”的敘事，拉抬綠營抗中形象與支持度，以利2026地方選舉佈局。



針對“第六屆台美經濟繁榮夥伴對話”的成果，其實“行政院長”卓榮泰在1月29日的院會中已有宣傳相關過程與七項成果，相較於府方召開記者會談台美AI供應鏈、關鍵礦物等成果，台灣民眾或更關注台美對等貿易協定（ART）的進度，但賴清德僅以“進入最後階段，一但確定，會儘速向台灣社會報告”簡單做結，並未更進一步透露消息。



顯見，賴清德的主軸是把握機會宣傳台美關係堅若磐石，而喊話“期盼“立法院”審議台美關稅協議時，能秉持專業、依法審查，跨越黨派藩籬、跳脫政黨窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果”，正是為後續的ART鋪路，替台灣社會憂心的美國農產品進口、開放汽車市場、美豬美牛進口等議題消毒，這樣的動作其實蔡政府過去也常操作。



蔡英文在2020年8月28日召開記者會宣布開放含瘦肉精萊克多巴胺的美豬進口，也是以美國支持、更多國際舞台的角度，宣傳吃萊豬有助台灣加入CPTPP，替人民不滿的點擦脂抹粉，但多年後台灣仍未加入CPTPP，而賴清德宣傳台美經濟繁榮夥伴對話，也同樣有為之後台美對等關稅消毒的影子。



此外，賴清德選在正值國共智庫交流的日子，宣傳台美合作項目，也是有意與國民黨做出強烈對比。賴清德口中雖然講“不是針對國民黨進行國共交流”，但下一句卻是“剛好可以讓台灣民眾對比，到底要繼續攜手美國友盟，還是再度鎖進中國，推動二次西進”，前後矛盾非常明顯，哪一句才是賴清德的真心話？民眾自有判斷。

