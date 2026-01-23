蔣萬安迪化走街：如果抽到千萬就生四寶

國民黨籍台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）“2026台北年貨大街”熱鬧展開，還有千萬新台幣抽獎活動！中國國民黨籍台北市長蔣萬安3日出席迪化街走街活動，英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）也上台與蔣萬安互相交換台英伴手禮。蔣萬安表示，如果抽到1000萬就生四寶，“但生四寶也不代表抽中1000萬，不要讓我請飲料，但是中哪個我都會很驚恐。”



台北市迪化街“年貨大街”活動一路開跑到2月15日，3日蔣萬安出席迪化街走街活動。“英國在台辦事處”代表包瓊郁不僅上台與蔣萬安交換伴手禮，也大秀國語、閩南語雙聲道。她用閩南語表示，“英國茶，讓你錢滿袋。”兩人除了一起走街與迪化街攤商寒暄外，還一同玩起“馬套成功”的套圈遊戲。



今年台北年貨大街攜手“白爛貓”，在迪化街商圈設置特色迎賓牌樓與IP主題巨偶，一走進迪化街，映入眼簾的是“年年有魚”，由白爛貓手持釣竿，彷彿正要釣家族成員“那條魚”，也象徵“年年有餘”；另沿著街道前行，可以看到今年因應活動變身為“親子走春童樂會”的永樂廣場；除了有高達5公尺的白爛貓巨型氣偶搭配金元寶，象徵“馬上有錢”，永樂市場外牆及屋頂上，也能看到“麻糬”及“臭跩貓”等家族成員氣偶，還有巨型春聯及可供乘坐的親子搖搖木馬。



蔣萬安邀請英國在台辦事處（BOT）代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）互贈象徵台英特色的伴手禮—台灣經典年菜“佛跳牆”與英國茶禮盒，傳遞台英情誼。包瓊郁說，在不管是耶誕節或過年，都會有一壺熱騰騰的茶，代表家人團聚；她更用閩南語說，“英國茶，讓你錢滿袋。”大秀國語、閩南語雙聲道能力，引起現場來賓一陣歡呼。



蔣萬安表示，去年實施迪化街無菸的年貨大街，在無菸舒適的環境逛街下，整體來大稻埕的人次超過2百萬、營收創下新台幣20億元營業額。因此，今年擴大無菸區範圍，鼓勵大家採買年貨，滿額還能參加台北“有購嗨”登錄抽獎活動。他笑說，自己有參加有購嗨活動，如果抽到1000萬就生四寶，“但生四寶也不代表抽中1000萬，不要讓我請飲料，但是中哪個我都會很驚恐。”

