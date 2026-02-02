中評關注：國共交流戳中了綠營痛點

國民黨副主席蕭旭岑在國共智庫論壇上致詞。（中評社資料照） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）國共兩黨智庫論壇3日在北京舉辦，這是中國國民黨在暫緩國共平台檯面上交流10年後的重新啟動，對目前極度緊張對立的兩岸關係帶來正面緩和效果。但在台灣內部，執政的民進黨為了“反中、抗中牌”接下來能繼續使用，加大力度抨擊這次的國共智庫交流，只是目前觀察台灣輿論，其實附和綠營的反應並不大，多停留在綠營同溫層中。



巧合的是，日前曾訪台的美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），正好在3日此時機點於社群平台發文指稱，非常失望看到台灣在野黨大幅度刪減執政黨的“國防”預算。無獨有偶，另一名美國共和黨聯邦參議員沙利文（Daniel Scott Sullivan）也透過同個社群平台，抨擊國民黨“為了向中共卑躬屈膝而縮減台灣的‘國防′支出，無異於在玩火。”



而看似對國共智庫交流抹紅、抹黑各種招式已用盡的綠營，便藉著這兩位美國參議員不利國民黨的發言，打蛇隨棍上，操作成連美方都批評藍營前往大陸交流的行為，是在弱化台灣安全等方向。



綠營的目的，當然是想藉此讓國民黨在對美話語權失分，或感到緊張，收手對陸交流，或者是減緩腳步等等。只是越操作，越可看出，國共智庫重新對接交流，真戳中了綠營痛點，讓綠營連“告洋狀”這招都使了出來。反著來看，就是藍營做對了些什麼事。



這也代表，綠營在“反中”操作上過了頭，難以找到著力點。接下來國民黨主席鄭麗文如果能順利訪陸，加上美國總統特朗普4月再訪華，相關效應會更明顯，台灣社會“和陸”的聲音則可能會越來越大。

