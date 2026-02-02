中評專論：動陸配“立委”踩到“法理台獨”

台灣首位陸配“立委”李貞秀。(中評社 資料照) 中評社台北2月4日電（評論員 林淑玲）擁有陸配身分的台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀宣誓就職後，台官方援引《國籍法》第20條醞釀取銷她遞補不分區資格。此案焦點在，認定中國大陸是外國踩到“法理台獨”紅線，未來發展不可控，可觀察到民進黨內對這事也有分鷹派與鴿派之分。



李貞秀生於湖南，現年53歲，嫁到台灣30多年，已生了5個孩子。她1日獲“中選會”公告遞補民眾黨不分區“立委”，隨後宣誓就職。但台官方要求她必須提供已辦理喪失外國籍證明。原本民眾黨也認為，儘管她拿不到喪失中國大陸國籍證明，只要在就職前“提出申請”，依現行法律，至少可做一年，一年後再說。



李貞秀3日訴說，她曾到大陸送件申請放棄國籍，大陸官方根本不收件。換言之，她並無法拿到已送件的證明。



3日的情勢急轉直下，“內政部”發布聲明稱，民選公職應提出已於就（到）職前辦理放棄國籍書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。



接下來，關鍵就在於如何佐證，李貞秀已到大陸申請，但遭拒絕受理，可用照片證明，還是人證？所謂的“佐證”就存在模糊地帶，就看民進黨政府怎處理。



但明顯看出，綠營內部有一股鷹派力量欲拉下李貞秀，正在拔河。民進黨新潮流系的“內政部長”劉世芳、“行政院政務委員”陳金德態度都相當強硬。目前也是“信賴台灣之友會”秘書長的陳金德3日公開強硬喊話稱，“李貞秀沒有切結是否有外國國籍，“中選會”應該收回“立委”當選證書。”綠媒近日也引述多位匿名官員持類似的態度。

