郭正亮：賴沒救了！搞不清楚狀況就亂開砲

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北2月4日電／“立法院”在野黨通過《衛星廣播電視法》等修正案，傳出“行政院”研擬以“不副署”方式反制。前“立委”郭正亮直指，民進黨“立委”在衛廣法表決時全數棄權、未投反對票，形成罕見的“全綠通過”局面，質疑綠營媒體是否進場關說。他批評賴清德不清楚助理費修法狀況就發言，“沒救了”。



民進黨批在野修《“立院”組織法》是掛羊頭賣狗肉，要為“國會”助理費除罪化，還稱此修法是“顏寬恒條款”。藍營則推中國國民黨籍“立委”牛煦庭版本反將一軍。



藍委牛煦庭3日接受媒體訪問時表示，法案攻防的時候都講得非常清楚，助理加薪法案才是“立院”組織法修訂的核心。基本上衹有比照民代支給條例明列相關性質，其他的所有內容都是在增加助理相關待遇，給予“立委”的補助費用仍有一大塊是給助理的工資，所以沒有任何性質、規則跟型態的改變。



郭正亮3日在《洪淑芬辣晚報》節目質疑，“那個廣播電視法，民進黨沒有投反對票，第一次看到‘全綠通過’，民進黨棄權！不投票”，為什麼？因為改成9年審查一次，符合三立、民視等綠營媒體的利益，所以綠媒沒有進場關說嗎？不然為什麼民進黨“立委”沒有人投反對票？



針對“行政院”可能採取的“不副署”策略，郭正亮指出，民進黨內部目前正為此頭痛，因為黨內存在不同意見。部分人士希望“政院”採取“不副署”，但也有人認為此舉後果嚴重。他警告，若“政院”選擇不副署，“那總預算不用審了”，並表示3月15日就會見真章。



郭正亮強調，助理費法案最後通過的是牛煦庭的版本，牛煦庭版跟所謂“顏寬恒條款”一點關係都沒有。他批評賴清德不知道狀況就亂講話，並反問“就看你敢不敢主張‘不副署’”。



