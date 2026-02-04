賴清德信任度回升　吳子嘉預言2026選情

吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北2月4日電／《美麗島電子報》2日公布最新1月“國政民調”，針對賴清德的信任度與施政滿意度，以及“行政院長”卓榮泰的施政表現進行調查。結果顯示，賴清德的信任度與施政滿意度雙雙回升，信任度也出現“黃金交叉”，整體評價相較上月明顯回溫。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉3日表示，“若賴清德在3月民調正式突破50%，在民進黨內將幾乎無人能出其右，對2026年選戰布局更具關鍵影響力”。



根據該份民調，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%為“很信任”、25%為“還算信任”，較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。賴清德的信任度自去年7月以來再度高於不信任，顯示民眾對其信任評價已逐步回升，約回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。



在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%“很滿意”、29.1%“還算滿意”，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。整體來看，賴清德的施政滿意度同樣已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。



吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》中分析指出，“立法院”即將迎來新的權力布局，民進黨已啟動新會期總召登記程序，預計在2月24日開議前完成改選，目前已有前總召柯建銘與“立委”蔡其昌登記參選，外界關注是否意味“柯建銘時代”即將告一段落，或是再度延續。



吳子嘉認為，若搭配最新民調觀察，賴清德的民意表現相當強勢，信任度出現黃金交叉“非常不比尋常”，已引發外界討論未來是否有機會衝上50%。目前信任度為46.9%，他判斷確實存在上攻空間，尤其若3月底“立法院”完成改選、柯建銘未續任總召，將被視為賴清德政治影響力進一步上揚的重要指標，屆時信任度突破50%的可能性將隨之浮現。