賴稱對陸聯繫低台經濟愈好　謝寒冰：自我幻想

賴清德3日主持“台美經濟繁榮夥伴對話”記者會。（中評社 資料照) 中評社台北2月4日電／賴清德3日在記者會上表示，對中國大陸投資聯繫愈低，台灣經濟反而愈好。媒體人謝寒冰3日在政論節目表示，賴很喜歡給人扣帽子、腦補，甚至真的以為民眾會對掏空台灣覺得高興？要不然可以趕快斷絕跟大陸一切聯繫？



謝寒冰3日在《新聞大白話》節目指出，賴清德真的是活在自己的幻想世界中。他說，這次台美關稅讓人民滿意、世界稱羨。哪一個世界稱羨了？誰滿意了？賴清德是以為大家都跟他一樣，像奴才一樣嗎？美國莫名其妙徵了台灣15%對等關稅，結果賴還很高興？然後現在要開放多少市場，到現在還不敢跟我們講？然後我們台灣還要對美國輸出5000億美元投資，賴會覺得大家很高興這件事？



謝寒冰質疑，“你到底是怎麼了？有毛病嗎！”而且還做這種莫名其妙的統計，說跟中國大陸投資的聯繫愈少，台灣經濟愈好？那太好了，賴清德現在可以直接宣布“三不政策”，直接跟中國大陸斷絕往來，那台灣就飛天了。為什麼不這樣做？“那不是很奇怪？那就是你的問題了！”都已經觀察出這麼明顯的趨勢了，那還跟中國大陸“勾勾纏”幹什麼？就趕快斷絕跟中國大陸的一切聯繫不就好了？



謝寒冰指出，賴清德很喜歡莫名其妙給人栽贓、扣帽子、腦補，前兩天一直在那邊扯什麼顏寬恒條款、中天條款，今天又說國民黨就是要“二次西進”？自己在那邊幻想，自己射箭、自己畫靶。更好笑的是賴說要攜手美國、走進國際，“你是掏空台灣、‘送給國際’吧？”



謝寒冰直批，把台灣幾十年來辛辛苦苦累積的成果掏空、送給美國，這就是賴清德在做的事情，還好意思講？然後講了一百次的民主大同盟、非紅供應鏈，但有聽過特朗普提過嗎？有聽過美國提過嗎？人家美國要的，就是台積電、上下游供應鏈整個搬到美國這麼明白。



謝寒冰直呼，如果不懂的話，就去問問美國商務部長盧特尼克，看看他怎麼講的？“還在自我幻想？還在自我欺騙！”