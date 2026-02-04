謝龍介：國共交流能化解歧見　避免擦槍走火

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）以“兩岸交流合作前瞻”為主題的國共兩黨智庫論壇3日在北京舉行，雙方達成了涵蓋五大面向的十五項共同意見。對此，中國國民黨籍“立委”謝龍介今日表示，兩岸由執政黨去對話溝通那更好，但如果執政黨不做，當然就在野黨來做。而這樣的擴大交流，就是化解歧見，避免擦槍走火。



謝龍介強調，交流就是希望兩岸能和平穩定發展，只要兩岸和平發展，任何方式我們都支持。他也再度呼籲賴清德，放下意識形態和大陸進行對話才是正辦。



謝龍介今天在“立法院”受訪時，針對國共智庫論壇昨天在北京舉行的相關效應，做出以上表示。



另外，日前曾訪台的美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），昨天於社群平台發文指稱，非常失望看到台灣在野黨大幅度刪減執政黨的“國防”預算。此說法讓綠營大作文章，藉此批評國民黨擋“國防”預算又和大陸交流，是在弱化台灣。



謝龍介說，“國防”預算還沒有審查，會不會删也不知道，但民進黨就急著告洋狀，讓美國友人覺得在野黨不支持防務預算。這是混淆是非，造謠抹黑，這樣告洋狀，並不會讓台灣更團結。



謝龍介強調，我們需要“國防”，也要有正常的軍購，但我們不當凱子，也不做凱子軍購，所以在野黨會很嚴格、很謹慎地審視所有的軍事採購，也沒有所謂杯葛預算或惡意删除，這些完全是造謠，也希望美國好朋友不要聽信執政黨片面之言，應該要和在野黨溝通瞭解。



謝龍介說，綠營這種出口轉內銷，然後藉機獲取政治利益的手段屢見不鮮，台灣民眾都已看很清楚。今天民意支持嚴格審查預算，否則編了這麼多錢，到底有沒有買到適合的武器？這一點是我們嚴格堅守的立場。