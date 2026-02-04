謝龍介：陸配適兩岸條例　綠沒利益會淡化

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月4日電（記者 張嘉文）具陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀昨天就任，但綠營仍窮追猛打她所謂的放棄國籍問題。對此，中國國民黨“立委”謝龍介今天表示，陸配身分適用的是兩岸人民關係條例，在兩岸關係上，沒有所謂拋棄國籍的問題。



謝龍介認為，這種問題再吵下去，民進黨會發覺在這一塊上得不到什麼政治利益，所以慢慢這個事情就會淡化了。



民眾黨執行不分區“立委”“兩年條款”，新任“立委”洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀六人昨天正式宣誓就職。具陸配身分的李貞秀昨接受媒體聯訪時，秀出相關詳細文件，強調她曾回出生地湖南衡陽市出入境管理處申請放棄國籍，但該單位根本不受理。但綠營仍持續追打，要求李貞秀放棄國籍。



謝龍介今天在“立法院”受訪時對此表示，陸委會也說陸配放棄國籍目前沒有成功過，這講的是事實，以兩岸人民關係條例來說，陸配沒有所謂拋棄國籍的問題，因為中華人民共和國在“我方”“憲法”中，“我方”是不承認的，所以陸配是要用兩岸人民關係條例來處理才符合此現狀。



謝龍介說，何況在競選時，每一位候選人包括不分區“立委”，都已把相關資料送到“中選會”去審查，審查通過後，現在政府要再用另一個框架的國籍法來針對，完全說不通。



回歸到務實，謝龍介提到，很多陸配也不是都支持國民黨，也有支持民進黨，難道綠營也要懷疑這些人會出賣台灣嗎？陸配既然嫁到台灣來，也經過長期考核，而且取得台灣的身份認同，用“中華民國”的身份證來參與公職選舉，政府也同意陸配參選，但當選了卻不同意任職，這就是相互矛盾。