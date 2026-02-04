黃國昌當直播主　四叉貓：抖內2晚超過薪水

民眾黨主席黃國昌YT開抖內，網紅四叉貓指兩天金額30萬元。(照:四叉貓臉書) 中評社台北2月4日電／台灣民眾黨主席黃國昌日前卸任“立委”，並在新莊舉辦新北市長競選總部開幕，更轉當直播主。網紅四叉貓（劉宇）3日表示，黃國昌直播期間數度開啟營利功能收抖內，短短2晚就進帳新台幣30萬元，吸金力驚人。



被問及YouTube是否開啟抖內一事，黃國昌僅回應“不要問我”，並強調相關事務皆由小編負責處理，未再多作說明。四叉貓指出，黃國昌兩天合計收到約30萬元抖內金額，並以“立委”月薪才20萬元”為對比，調侃“立委”月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！”



四叉貓昨天在臉書發文表示，黃國昌選上“立委”後，聲稱為了避嫌所以把直播抖內功能關閉，雖然期間還是被他抓包偷開了2次，且前天卸任“立委”後，迫不及待連續2天都在直播中開啟抖內功能，這2天全台灣抖內排行榜冠軍應該都是黃國昌，且經過他心算後，黃國昌2天應該收了幾十萬元。



四叉貓指出，贊助金的正確數字要到4日中午才結算，不過他仍祝賀“恭喜黃國昌榮登台灣抖內冠軍王”。



根據截圖可見，黃國昌分別在兩天獲得12萬3511元以及17萬2859元抖內，針對Playboard系統標註頻道關鍵字為“＃時代力量”，四叉貓也補充說明，可能是系統依據該頻道過去曾大量使用的標籤進行分類，並非近期立場或政黨屬性變動。