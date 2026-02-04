民眾黨優先法案　修兩岸條例保障陸配參政權

民眾黨主席黃國昌與“立院”黨團成員召開記者會，宣布優先法案清單。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月4日電（記者 鄭羿菲）新官上任三把火！台灣民眾黨6席不分區“立委”昨天才宣誓就職，4日就與民眾黨主席黃國昌、白委陳昭姿、劉書彬共同端出“立法院”新會期優先法案。其中，上會期朝野高度爭議的民眾黨版軍購特別條例、《人工生殖法》、不在籍投票、台灣未來帳戶特別條例草案、修兩岸條例明確陸配參政權，都仍是民眾黨新會期優先法案。



外界關注，民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀在新會期在“立法院”內政委員會，可能與主張就職“立委”得放棄原國籍的“內政部長”劉世芳擦出火花。不過，李貞秀報告欲推動的優先法案則主攻居住正義議題，將修租賃專法、都市計劃法、改良囤房稅、空屋稅。



對此，民眾黨主席黃國昌補充說，有關陸配參政權議題，修《兩岸人民關係條例》的態度並未改變，也仍在民眾黨團的優先法案清單中，因為遇到這問題的人太多，絕不是為了單一個人。



台灣民眾黨“立法院”黨團4日上午召開“人民優先 民生優先”優先法案記者會，黨團總召陳清龍、副總召王安詳、幹事長邱慧洳、“立委”洪毓祥、蔡春綢、李貞秀、陳昭姿、劉書彬出席。



民眾黨團新會期其餘優先法案包括，政府採購法、發展觀光條例、新聞媒體與數位科技平台公平發展法、虛擬資產服務法草案、國民體育法、營養午餐專法、大學法修正、醫療法、全民健康保險法、老年農民福利津貼暫行條例、租賃住宅市場發展及管理條例等法案。



其中，民眾黨團也引前韓國總統尹錫悅為戒，欲修《戒嚴法》加強“立法院”追認機制，將“總統”宣告戒嚴，應於1個月內提交“立法院”追認”，縮短為24小時內。