美議員批藍白外交殺手　藍委質疑美方誤導

藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月4日電（記者 俞敦平）美國聯邦參議員蓋耶格轉發報導，點名台灣在野黨推動削減防務特別預算案，恐危及對美軍購。民進黨“立法院”團書記長陳培瑜今日受訪痛批，藍白陣營配合中國大陸，是破壞台美關係的元兇。中國國民黨籍“立委”陳玉珍則反擊，澄清在野黨並未刪除預算，而是主張優先通過軍人加薪案，並質疑駐美代表處傳遞錯誤資訊導致美方誤判。



美國聯邦參議員蓋耶格（Ruben Gallego）日前在社群平台X轉發外媒報導，該報導指出“台灣在野黨推動法案削減特別軍事預算，恐危及數十億美元的對美軍購，並影響對抗中國大陸入侵的嚇阻力”。蓋耶格引述該文並嚴詞評論，強調在中國大陸威脅加劇之際，此刻絕非削弱台灣防衛的時機，呼籲台灣“立法院”重新考慮此舉。這番直接點名“在野黨”的來自華府壓力，加上民眾黨“立委”黃國昌近日批評執政黨與AIT配合“演戲”的言論，讓“國防”預算與台美互信議題成為近日“立法院”攻防核心。



陳培瑜受訪時，將在野黨定調為破壞台美關係的“殺手”。她認為，國民黨與民眾黨持續向中國大陸示好，已讓以美國為首的民主盟友產生疑慮。



陳培瑜特別點名黃國昌“非常可怕”，指其不僅在言詞上攻擊行政團隊，更付諸行動提出荒謬版本，讓民眾黨版本的防務採購條例進入委員會審查，實質阻礙進程。她將防務比喻為鍛鍊身體，強調台灣須先具備自我防衛的決心與預算，而在野黨將強化防務視為荒謬，與中共的操作論述如出一轍。



針對美方明確點名在野黨的說法，陳玉珍隨後回應，澄清在野黨並未“刪除”四千億“國防”預算，而是尚未排審。她強調國民黨主張優先處理“軍人加薪案”，認為替國軍加薪數百億元能直接提振士氣，相比高達1.25兆的軍購特別預算僅是九牛一毛，執政黨不該本末倒置。



陳玉珍將美方誤解歸咎於駐美代表處，質疑外交系統未能傳遞正確資訊，導致美國議員誤以為在野黨惡意阻擋軍購。她呼籲，美方官員應多與在野黨直接交流，而非僅接收執政黨單方面的說法。