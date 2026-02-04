陳玉珍捍衛一中　酸綠營邏輯錯亂政治追殺

藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 藍委陳玉珍受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月4日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日受訪時重申《“憲法”》一中架構，強調九二共識是避戰的創造性模糊。針對台灣民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀放棄國籍案，她大酸民進黨平日喊抗中保台，卻要求“立委”簽署綠營口中的“敵國”法律文件才能就職，譏諷“內政部”把中共法規奉為圭臬，宛如“中華人民共和國的“內政部”，根本是邏輯錯亂的政治追殺。



首位陸配不分區“立委”李貞秀3日已宣誓就職，但因無法依《國籍法》提出放棄中國大陸國籍證明，面臨是否能合法行使“立委”職務的法律僵局。陸委會與“內政部”的態度也有差異。另一方面，國民黨3日與中國大陸在北京舉行智庫論壇並達成多項協議，遭綠營抨擊是配合統戰。



陳玉珍受訪時首先針對兩岸定位定調，她指出《“中華民國憲法”》本質上就是“一中”架構，即便民進黨執政也無法否認此現狀。她認為“九二共識”體現了“一個中國，各自表述”的智慧，是一種必要的“創造性模糊”，讓雙方在外交與政治衝突中保有緩衝空間。



對於國共論壇成果，她強調國民黨路線是“求同存異”，透過交流累積善意；反觀民進黨採取“切水斷流”策略，製造兩岸敵意與仇恨。她呼籲民眾思考，究竟是交流還是仇恨較能為台灣帶來真正的和平與安身立命的未來。



話鋒一轉，針對李貞秀國籍爭議，陳玉珍大酸民進黨政府邏輯徹底精神錯亂。她指出，執政黨平日高喊抗中保台，將中華人民共和國視為“敵國”、境外敵對勢力，但遇到李貞秀要就職時，“內政部”卻反過來要求“中華民國”的“立委”，必須去簽署這個綠營口中“敵國”的法律文件，甚至以是否取得該文件來決定“立委”資格。她譏諷這種做法極度荒謬，彷彿在民進黨眼中，中華人民共和國的法律位階比“中華民國憲法”還高，把敵國文件當成聖旨來執行。



陳玉珍進一步質疑，依據《“憲法”》與《兩岸人民關係條例》，兩岸定位明明是“大陸地區”與“自由地區”，這是有法可依的“憲法”一中架構。她不解“內政部”為何捨棄自家“憲法”不看，卻天天追著要人遵守對岸法律程序，不禁讓人懷疑這個部會到底是“中華民國”的“內政部”，還是“中華人民共和國的“內政部”。她將此舉定調為對陸配群體的政治追殺，類比過去民進黨對軍公教的年金改革，批評執政黨嘴上喊著正義與包容，實則對特定族群錙銖必較，若賴清德非有意“誤殺”，應在年節期間好好靜思。