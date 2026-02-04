白委南投加一席　許淑華期待年底藍白合作

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 許淑華出席農民節表揚活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月4日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍不分區“立委”2月1日輪替，包括洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選黨籍不分區“立委”，其中蔡春綢兼任民眾黨南投縣黨部主委，國民黨籍縣長許淑華今天對此表示，樂見南投縣在中多一股爭取資源的力量，期待深化藍白合作，共創南投繁榮。



蔡春綢為前雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀的胞姊，去年接任民眾黨南投縣黨部主委，即經常出現在地方活動場合，並與許淑華互動熱絡。



許淑華4日出席農民節表揚活動，針對蔡春綢替補民眾黨籍不分區“立委”受訪表示，恭喜蔡委員就職，其實蔡春綢在就任民眾黨南投縣黨部主委的時候，就有來拜會縣府，彼此也探討了一些在南投縣整體的狀況，蔡是中寮鄉媳婦，對南投也有些瞭解，但是在政治上可能比較陌生，所以她也向對方分享了接下來南投縣民眾黨與國民黨可以合作的面向，包括今年底的地方選舉，以及未來蔡春綢就任“立委”後，可以合作的所有可能性。



許淑華說，蔡春綢也非常認同年底的選舉，無論白營是否提出議員選將，藍白合作是基調，大家彼此交流，基本上南投縣的國、眾兩黨合作無礙，我們會持續這樣的模式。



許淑華樂見蔡春綢就職“立委”後，南投縣多一股在中央爭取資源的力量，南投縣未來包括地方建設或涉及中央權限的公共議題，期盼蔡委員也能夠替南投爭取、發聲，南投縣繼續深化藍白合作，期待南投發展越來越好。

