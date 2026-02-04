吸票機高嘉瑜登記議員初選　王世堅拱選市長

高嘉瑜受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月4日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市黨部4日開始市議員初選登記，前民進黨“立委”高嘉瑜在上午10點半，赴市黨部登記參選議員。民進黨英系“立委”王世堅也帶著三名“堅系”議員參選人前來登記，高嘉瑜原本想等王世堅一起受訪，沒想到王世堅結束採訪後，就迅速搭電梯“快閃”離開市黨部。



王世堅表示，對於高嘉瑜回鍋登記參選市議員感到相當意外。他指出，以高嘉瑜的學經歷與政治資歷來看，其實更適合投入台北市長選戰。王世堅認為，高嘉瑜過去在問政表現與地方服務方面皆有不錯成績，具備市政經驗，對市政運作相當嫻熟，無論學養或能力條件都相當完整，參選市長較符合其政治歷練與發展方向，並直言“如果看到她，一定會勸她一下”。



高嘉瑜參選台北市南港、內湖選區市議員，過去被視為超級吸票機，2018年拿下3萬4千多高票當選，此次回鍋也讓多位綠營參選人戰戰兢兢。高在2020年北市第四選舉區以該屆“立法委員”選舉中，台北市最高票拿下12萬5千多票當選，2024年“立委”選舉泛綠分裂下敗給中國國民黨候選人李彥秀，連任失利。



民進黨北市黨部4日是議員初選登記首日，上午10時王世堅就陪同三位議員參選人進行登記，中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文陪同登記參選幾人完成後聯訪，王得知高嘉瑜也抵達登記參選議員，相當驚訝表示，“高應該要來登記參選市長”，並表示如果她參選市長絕對會支持。



賴俊翰為王世堅中山區服務處主任，隨著王世堅擔任“立委”後，中山大同選區的議員席次也空出來。



陳聖文曾任王世堅特助，也擔任過民進黨台北市黨部副執行長。



呂瀅瀅是過去曾任士林、北投區議員，兩人私交匪淺以“師兄妹”相稱，呂近年也在王的團隊協助服務。



王世堅結束聯訪後，高嘉瑜也隨即現身登記參選市議員。高嘉瑜原先在登記處外，得知王世堅正在樓上受訪，特地在門口等候，希望能與王世堅巧遇。不過王在聯訪結束後遲遲未下樓，高嘉瑜遂先行進行初選登記程序，未料王隨後突然下樓，表示另有行程而“快閃”離開，雙方未能碰面，現場氣氛一度略顯尷尬。